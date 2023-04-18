Взрыв в Жанаозене: беременная пострадавшая потеряла ребёнка

Фото: astanatv.kz

Ещё одна жизнь прервалась после взрыва в жилом доме Жанаозена. Пострадавшей молодой женщине не смогли сохранить беременность. 23-летняя пациентка ждала первенца, была на четвёртом месяце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Накануне женщина потеряла мужа и свекровь, их извлекли из-под завалов уже мёртвыми. Сейчас пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. За последние сутки она перенесла две сложнейшие операции.

"К сожалению, у неё началась ранняя отслойка плаценты, в связи с этим мы ребёнка сберечь уже не смогли, и вторая операция у неё, к сожалению, была на позвоночнике. В данное время контроль за крайне тяжёлыми и средне тяжёлыми больными под контролем. Лечение получают в полном объёме", - сообщила замдиректора многопрофильной городской больницы Жанаозена Раушан Жапарова.

С выжившей женщиной в реанимации находится её свёкр, он в крайне тяжёлом состоянии. Ещё трое пострадавших - в отделении травматологии. Это двое школьников и пенсионер. С детьми работают психологи. Их жизнь вне опасности.

Накануне в Жанаозене в результате взрыва обрушился подъезд в 12 квартирном доме. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Причины взрыва выясняют.