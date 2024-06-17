Взрыв в Уральске: три человека в крайне тяжёлом состоянии

Три человека, пострадавшие из-за взрыва газового баллона в Уральске, находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Напомним, на одном из рынков областного центра во время опаливания голов животных произошёл хлопок газа. Пострадали 10 человек. Двое от госпитализации отказались, остальные находятся под наблюдением врачей.

"В реанимации сейчас находятся три человека. У одного из пациентов 91% поражения тела, у двоих — 54%. Состояние крайне тяжёлое. Всё необходимое лечение они получают", — рассказала дежурный врач городской многопрофильной больницы Мадина Сандыбай.

По словам руководства рынка, газовые баллоны принадлежали частным лицам. Они оказывали платные услуги горожанам.