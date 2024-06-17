Взрыв в Уральске: три человека в крайне тяжёлом состоянии
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Три человека, пострадавшие из-за взрыва газового баллона в Уральске, находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Напомним, на одном из рынков областного центра во время опаливания голов животных произошёл хлопок газа. Пострадали 10 человек. Двое от госпитализации отказались, остальные находятся под наблюдением врачей.
"В реанимации сейчас находятся три человека. У одного из пациентов 91% поражения тела, у двоих — 54%. Состояние крайне тяжёлое. Всё необходимое лечение они получают", — рассказала дежурный врач городской многопрофильной больницы Мадина Сандыбай.
По словам руководства рынка, газовые баллоны принадлежали частным лицам. Они оказывали платные услуги горожанам.
"Люди приходят сюда подработать. Кто-то помогает с забоем скота или опалить голову барана. Для этого они свои газовые баллоны принесли. Зарабатывали по 500-1000 тенге. К нашему рынку и нашим работникам они не имеют никакого отношения. Выгнать мы их не можем. Вызывали три раза участковых, но тщетно", — поделился директор рынка Жумабек Жапбаркулов.
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