Взрыв в Тель-Авиве: один человек погиб, по меньшей мере десять ранены

Израильские военные заявили, что расследуют обстоятельства взрыва, произошедшего в Тель-Авиве в пятницу утром предположительно после удара беспилотника, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.

В результате взрыва один человек погиб и по меньшей мере десять получили легкие ранения.

"У моих соседей разбились окна, я был уверен, что в здание что-то попало. Только когда я вышел на улицу, я понял, что повреждено несколько зданий", - рассказал газете Haaretz местный житель Алон.

Согласно заявлению израильских военных, первоначальное расследование показало, что взрыв был вызван падением "воздушной цели", которая не была перехвачена средствами ПВО из-за человеческой ошибки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Ранее эта группировка, поддерживаемая Ираном, объявила в соцсетях, что раскроет подробности военной операции, целью которой был Тель-Авив.



Израильские военные сообщили, что усиливают воздушное патрулирование, а мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что военные находятся в состоянии повышенной готовности.