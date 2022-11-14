Взрыв в Стамбуле совершила женщина, заявили власти Турции

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Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что взрыв в Стамбуле совершила женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

По его данным, погибли шесть человек, пострадали - 81, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Сообщается, что расследованием ЧП занимается главная прокуратура Стамбула.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг рассказал, что, судя по камерам видеонаблюдения, на одной из скамеек более 40 минут сидела женщина. Через 1-2 минуты после того, как она встала, прогремел взрыв.

У МИД РК, пока нет данных, есть ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва.

Сообщалось, что мощный взрыв прогремел в 16:20 по местному времени на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу.

Улица Истикляль считается самой популярной среди местных и иностранных туристов, по ней с утра до самого вечера прогуливается большое число людей.