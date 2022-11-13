Взрыв в Стамбуле: Эрдоган сообщил о возросшем числе погибших

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Количество погибших при взрыве на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль возросло до шести, раненых — до 53. Об этом сообщил на пресс-конференции перед вылетом в Индонезию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека", — казал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что лица, причастные к организации взрыва получат по заслугам.

"По предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. Виновные в случившемся на улице Истикляль получат по заслугам", — сказал он.

По словам Эрдогана, в причастности к взрыву подозревается женщина.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщал, что мощный взрыв прогремел в 16:20 по местному времени на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу.

Улица Истикляль считается самой популярной среди местных и иностранных туристов, по ней с утра до самого вечера прогуливается большое число людей.

Улица, на которой расположено бесчисленное количество ресторанов, кафе и магазинов, а также несколько музеев, начинается на площади Таксим и имеет протяженность в 1,4 километра в сторону залива Золотой Рог.

Между тем, генконсульство РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших от взрыва в Стамбуле.