  • 1 Декабря, 13:06
  • BAIGENEWS

Взрыв в придорожном кафе предотвратили в Павлодарской области

Из горящего здания вынесли 13 газовых баллонов.

Сегодня, 11:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: МЧС РК

Пожар разгорелся в одном из придорожных кафе на трассе "Павлодар-Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

"В целях предотвращения возможного взрыва из горящего здания были эвакуированы 13 газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. Пожар профессиональные огнеборцы ликвидировали в считанные минуты. Пострадавших нет",  — говорится в сообщении.

 

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