Взрыв в придорожном кафе предотвратили в Павлодарской области
Из горящего здания вынесли 13 газовых баллонов.
Сегодня, 11:56
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Сегодня, 11:56Сегодня, 11:56
133Фото: МЧС РК
Пожар разгорелся в одном из придорожных кафе на трассе "Павлодар-Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
"В целях предотвращения возможного взрыва из горящего здания были эвакуированы 13 газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. Пожар профессиональные огнеборцы ликвидировали в считанные минуты. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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