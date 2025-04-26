Число пострадавших в результате взрыва в районе порта Шахид Раджаи в иранском Бендер-Аббасе достигло 516 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной службы скорой помощи Ирана Бабак Йектаперест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Mehr.

По его словам, для оказания медицинской помощи пострадавшим задействованы все ресурсы лечебных учреждений. В медицинских центрах города Шираз дополнительно освобождены 90 коек для возможного приема новых пациентов.

"Все медицинские команды работают на полную мощность. Процесс лечения и оказания помощи продолжается без перерывов. Проводится координация всех служб для эффективного управления ситуацией и предоставления экстренных услуг", – отметил представитель службы скорой помощи.

Инцидент произошёл несколько часов назад в районе порта Шахид Раджаи. Ранее сообщалось о 281 пострадавшем. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание одного из контейнеров.