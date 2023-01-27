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Взрыв в "Оружейной палате" в Костанае: начался суд над директором магазина
В Костанае начался суд над директором магазина "Оружейная палата", где в сентябре 2022 года произошёл взрыв и пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Сергея Бескровного как руководителя ТОО "Сатурн 2012" судят за нарушение требований пожарной безопасности.
Напомним, ЧП в костанайском магазине "Оружейная палата" произошло 3 сентября 2022 года. В подвале магазина сдетонировал порох. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек, четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва были повреждены соседние коммерческие объекты и жилые дома.
Всего по делу проходит 21 потерпевший, в их число вошли родственники погибших, а также владельцы повреждённых объектов.
Прокурор Марьям Сулейменова, зачитывая обвинительное заключение, отметила, что причиной пожара стало халатное отношение Бескровного к своим обязанностям. С её слов, подсудимый был директором ТОО "Сатурн 2012" и отвечал за пожарную безопасность, но не соблюдал меры безопасности и грубо нарушил законодательство.
"1 сентября 2022 года во время поставки пороха Бескровный незаконно возложил свои обязанности по приёму товара на продавца оружейного отдела Неводничего. После чего дал поручение хранить порох у себя в машине до открытия в магазина, то есть до следующего дня. Согласно нормам, опасные товары нужно перевозить на специально оборудованном автомобиле и с сопровождением охраны. Также запрещено хранить в подвальных и полуподвальных помещениях легковоспламеняющиеся вещества", - сказала Марьям Сулейменова.
Перекинувшийся на соседние здания огонь нанёс ущерб в размере более 395 миллионов тенге, отметила прокурор.
Также представителями ТОО "Сатурн 2012", директором которого является подсудимый, было заявлено ходатайство о признании юридического лица потерпевшим. Адвокат пояснил, что пожар нанёс материальный ущерб организации, и поэтому они имеют полное право на подобное заявление.
Суду понадобится время, чтобы ознакомиться с данным ходатайством. Процесс продолжается. Бескровному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщала Генпрокуратура, накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрёл в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи.
Данный порох был транспортирован в Костанай с нарушением правил перевозки опасных грузов при 36-градусной жаре и помещён на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошёл взрыв.
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