Взрыв в "Оружейной палате": прокурор запросил для подсудимого пять лет тюрьмы

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Прокурор запросила пять лет лишения свободы для подсудимого по делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Напомним, ЧП в костанайском магазине "Оружейная палата" произошло 3 сентября 2022 года. В подвале магазина сдетонировал порох. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек, четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва были повреждены соседние коммерческие объекты и жилые дома. Всего по делу проходит 21 потерпевший, в их число вошли родственники погибших, а также владельцы повреждённых объектов.

Подсудимого, директора магазина "Оружейная палата" Сергея Бескровного, обвиняют по статье 292 УК РК часть 3 "Нарушение требований пожарной безопасности". По версии обвинения, взрыв случился из-за неправильной транспортировки и хранения пороха. Ущерб по делу состовляет более 485 миллионов тенге.

"Считаю, что в ходе судебного разбирательства вина Сергея Бескровного полностью доказана показаниями свидетелей, заключением пожарной экспертизы, — высказалась прокурор Мариям Сулейменова во время прений. — Доводы защиты по поводу того, что взрыв мог случиться по вине третьих лиц, считаю несостоятельными. При вынесении наказания прошу учесть наличие у подсудимого малолетних детей. Отягчающих обстоятельств я не усматриваю. Поэтому прошу назначить максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи 292 часть 3 УК РК, — пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности".

Многие потерпевшие с наказанием, которое запросил прокурор, несогласны. Хотя они поддерживали свои иски на возмещение ущерба. По их мнению, эта трагедия не была умышленной и срок наказания в пять лет ничего не изменит.

"Я хоть и представляю интересы потерпевшей, но мы не хотим сажать в тюрьму невиновного человека. В судебном заседании мы не раз говорили о том, что выводы гособвинения ничем не подтверждаются. Порох не мог взорваться от трения при переноске. Тем более, что в машине он тоже перевозился и ударялся. Он просто не может от этого загореться! К тому же лестница и цокольный этаж остались целыми, как это возможно?" — заявила адвокат Снежанна Жукова.

Адвокат подсудимого солидарен со своей коллегой.

"Все доводы обвинения надуманные и не имеют никакого подтверждения. Про суть взрыва в обвинительном акте ничего не сказано. Более того, в процессе следствия даже не рассматривались другие варианты, только нарушение пожарной безопасности. Я считаю, что обвинение против моего подзащитного это просто повод найти крайнего", — высказался адвокат Виктор Овсянников.