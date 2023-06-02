Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор

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В суде №2 города Костанай рассмотрели уголовное дело по факту взрыва в оружейном магазине, где осенью 2022 года погибли четыре человека. Единственным подсудимым стал владелец магазина - директор ТОО "Сатурн 2012", передаёт BaigeNews.kz. Его обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц и иные тяжкие последствия (статья 292 часть 3 УК).

"Судом установлено: Б., являясь директором ТОО "Сатурн 2012" и ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, впервые приобрел в нефасованном виде порох марки "Сокол" в объеме 40 кг, но не проконтролировал его доставку в специальное хранилище, расположенное на первом этаже магазина, которое в силу своих технических характеристик способно было выдержать взрыв", - сообщили в пресс-службе суда города Костанай.

Однако, хозяин магазина дал незаконное поручение сотруднику занести ящик с порохом в хранилище, расположенное в подвальном этаже магазина, отметили в суде. Тем самым, Б. допустил грубое нарушение правил пожарной безопасности, запрещающих хранить и складировать в подвалах и в цокольных этажах взрывчатые вещества, к которым относится порох.

"В результате чего 03 сентября 2022 года в подвале магазина "Оружейная палата" произошел взрыв 40 кг пороха с последующим возгоранием помещения, что повлекло по неосторожности смерть 4 лиц, причинение различного вреда здоровью 6 лицам и материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 491 031 129 тенге, которые относятся к тяжким последствиям", - сообщили в суде.

По делу проходили 25 потерпевших. Прокурор просил назначить подсудимому Б. наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Потерпевшие согласились с позицией прокурора.

Подсудимый вину не признал и просил отказать в удовлетворении гражданских исков потерпевших.

"При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание подсудимого, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не имеется. Преступление относится к категории средней тяжести. Санкция статьи 292 части 3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении суда.

В итоге суд назначил владельцу оружейного магазина наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на предприятиях, в сфере оборота гражданского и служебного оружия на 2 года.

Все гражданские иски, заявленные потерпевшими, судом удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.