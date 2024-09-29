Взрыв в кафе в Астане: кадрами спасения людей поделились полицейские

28 сентября в Астане произошел взрыв газового баллона в одном из кафе на улице Ақыртас. Сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК стали свидетелями этого происшествия, а также поделились видео спасения людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Полицейские Диас Абитбек, Нуржан Искаков и Бакытжан Рахат немедленно бросились на помощь пострадавшим. Они вызвали пожарных и скорую помощь, а также начали эвакуацию граждан из горящего здания.

"Люди выходили на улицу, но некоторые оставались внутри. Я помогал им успеть выбраться, а затем проверил, никого ли не осталось. К счастью, там никого не оказалось. Через три минуты на место прибыли пожарные, и мы предупредили их о наличии четырех газовых баллонов в помещении", — рассказал Диас Абитбек.

Несмотря на опасность, с которой им пришлось столкнуться, сотрудники полиции проявили высокий профессионализм и отвагу. Их действия позволили избежать более серьезных последствий и обеспечили безопасность граждан.

Напомним, в результате взрыва газового баллона здание загорелось и обрушилось, пострадали шестеро человек, четверо из них госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.