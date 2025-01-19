  • 19 Января, 13:28
  • BAIGENEWS

Взрыв в двухэтажном дачном доме предотвратили пожарные в Астане

Огнеборцы вынесли три газовых баллона.

Сегодня, 13:09
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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Фото: МЧС РК

Пожар разгорелся в столичном районе Нура, в дачном обществе Железнодорожная. Загорелся второй этаж двухэтажного дачного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

"Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был локализован и ликвидирован. Во время тушения силами МЧС из дома вынесены три газовых баллона объемом по 27 литров, что предотвратило возможный взрыв. Пострадавших нет, причина устанавливается", —  говорится в сообщении.

МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

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