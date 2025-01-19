Пожар разгорелся в столичном районе Нура, в дачном обществе Железнодорожная. Загорелся второй этаж двухэтажного дачного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был локализован и ликвидирован. Во время тушения силами МЧС из дома вынесены три газовых баллона объемом по 27 литров, что предотвратило возможный взрыв. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.