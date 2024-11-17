Взрыв в бывшей мечети Акмолинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших

В больницы Астаны доставили 16 пострадавших при взрыве газа в бывшей сельской мечети в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Управление здравоохранения Астаны сообщает, что в стационары города доставлены 16 пострадавших от взрыва газа в мечети села Сабынды (Акмолинская область) - 13 взрослых и 3 детей. Предварительный диагноз — термические ожоги пламенем различной степени. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, несчастный случай произошёл в селе Сабынды в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды. Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. В результате погибли три человека: мужчина, женщина и ребёнок.