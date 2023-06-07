Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее

Фото: ДЧС Астаны

На улице Кажымукана в Астане произошло ЧП - там прозвучал взрыв, передаёт BaigeNews.kz.

Позже очевидцы увидели чёрный дым. В столичном ДЧС сообщили, что пожар вспыхнул на территории кафе "Ренессанс".

"7 июня в 12:55 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Кажымукан 3 виден дым. По прибытию огнеборцев установлено, что на территории комплекса "Ренессанс" происходит горение летнего кафе на площади 60 кв.м., а также произошёл хлопок газовоздушной смеси", - сообщили в пожарной службе.

В 13:13 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС.