Взрыв раздался после выступления премьер-министра в Японии

Фото: Reuters

В субботу рядом с зоной проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме прогремел взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NHK.

СМИ отмечают, что глава правительства Японии был эвакуирован и не пострадал. Его доставили в полицейское управление Вакаямы.

Неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался.

На момент происшествия там собрались несколько сотен человек.

Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента.

Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности до того момента, как прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.