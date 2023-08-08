Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено больше 10 человек

В турецком порту Дериндже во время загрузки судна зерном произошёл сильный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.

По меньшей мере 12 человек получили ранения. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CNN TÜRK (@cnnturk)

По информации СМИ, повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту.