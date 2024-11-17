Взрыв произошёл в мечети в Акмолинской области: погибли три человека

В результате взрыва газа в мечети в Коргалжынском районе Акмолинской области погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Несчастный случай произошёл в селе Сабынды в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды.

"Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения. Незамедлительно прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов. Всего их было семь", — сообщили в ДЧС.

Известно, что в результате ЧП погиб мужчина 1978 года рождения. Кроме того, из-под завалов спасатели извлекли тела женщины 1983 года рождения и ребенка 2012 года рождения.

"В данный момент продолжается разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба Астаны", — говорится в сообщении.

На базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб и телефон горячей линии 8-716-252-09-50.