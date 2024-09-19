  • 19 Сентября, 01:13
  • BAIGENEWS

Взрыв произошёл в донерной в Астане

Сегодня, 00:04
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:04
Сегодня, 00:04
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Фото: МЧС РК

Газ взорвался в донерной в Алматинском районе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Точка общепита расположена по проспекту Кудайбердыулы. 

По данным МЧС, сначала произошёл хлопок газовоздушной смеси, потом донерная загорелась. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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