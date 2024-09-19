Взрыв произошёл в донерной в Астане

Газ взорвался в донерной в Алматинском районе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Точка общепита расположена по проспекту Кудайбердыулы.

По данным МЧС, сначала произошёл хлопок газовоздушной смеси, потом донерная загорелась. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.