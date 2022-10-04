open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Взрыв произошёл на заводе крупнейшего производителя удобрений в Узбекистане
iibb.uz Сегодня, 13:17
178
Фото: iibb.uz

Взрыв произошёл на заводе крупнейшего производителя удобрений в Узбекистане

Взрыв произошёл на заводе компании Maxam Chirchiq второго по величине производителя азотных удобрений, расположенном в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана. В результате взрыва начался пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Uzkimyosanoat.

Взрыв произошёл в отделе синтеза цеха по производству аммиака в 9:30 утра по Астане. По данным "Газета.uz", которая ссылается на пресс-службу администрации Ташкентской области, пожар уже потушен.

В пресс-службе министерства энергетики Узбекистана сообщили, что сотрудники завода и производственные помещения от взрыва не пострадали.

В компании "Узкимёсаноат", которой принадлежит контрольный пакет акций АО "Maxam-Chirchiq", заверили, что "выбросов вредных газов в окружающую среду не было. Для этого своевременно были предприняты все меры безопасности".

На место происшествия прибыли сотрудники правительства во главе с заместителем премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей Журабеком Мирзамахмудовым. Он был назначен на должность 29 сентября, а до этого возглавлял компанию "Узкимёсаноат".

Компания, которой принадлежит завод, производит минеральные удобрения, химическую продукцию и некоторые товары народного потребления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#взрыв #завод #Узбекистан
Журналист
Сегодня, 13:17
178
Поделитесь:
Наверх