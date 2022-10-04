Взрыв произошёл на заводе крупнейшего производителя удобрений в Узбекистане

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Взрыв произошёл на заводе компании Maxam Chirchiq второго по величине производителя азотных удобрений, расположенном в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана. В результате взрыва начался пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Uzkimyosanoat.

Взрыв произошёл в отделе синтеза цеха по производству аммиака в 9:30 утра по Астане. По данным "Газета.uz", которая ссылается на пресс-службу администрации Ташкентской области, пожар уже потушен.

В пресс-службе министерства энергетики Узбекистана сообщили, что сотрудники завода и производственные помещения от взрыва не пострадали.

В компании "Узкимёсаноат", которой принадлежит контрольный пакет акций АО "Maxam-Chirchiq", заверили, что "выбросов вредных газов в окружающую среду не было. Для этого своевременно были предприняты все меры безопасности".

На место происшествия прибыли сотрудники правительства во главе с заместителем премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей Журабеком Мирзамахмудовым. Он был назначен на должность 29 сентября, а до этого возглавлял компанию "Узкимёсаноат".

Компания, которой принадлежит завод, производит минеральные удобрения, химическую продукцию и некоторые товары народного потребления.