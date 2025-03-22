Взрыв произошёл на АЗС в Туркестанской области
ЧП произошло после ДТП с автомобилем.
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На автогазозаправочной станции в селе Жаушыкум Туркестанской области прогремел взрыв, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС региона, ЧП произошло 21 марта в 16:30. Погибли два человека и ещё трое получили ожоги.
"По прибытии спасателей было установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси", – рассказали в ДЧС.
Затем огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. В результате два человека скончались на месте происшествия. Один пострадавший госпитализирован, ещё двое самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Пожар потушили сотрудники ДЧС. Специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства инцидента.
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