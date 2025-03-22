На автогазозаправочной станции в селе Жаушыкум Туркестанской области прогремел взрыв, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, ЧП произошло 21 марта в 16:30. Погибли два человека и ещё трое получили ожоги.

"По прибытии спасателей было установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси", – рассказали в ДЧС.

Затем огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. В результате два человека скончались на месте происшествия. Один пострадавший госпитализирован, ещё двое самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Пожар потушили сотрудники ДЧС. Специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства инцидента.