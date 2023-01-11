Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане

Взрыв произошел в котельной в одном из микрорайонов Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. Видео с последствиями взрыва появилось в соцсетях.

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В акимате города прокомментировали произошедшее.

"11.01 в 12:55 Жетысуская область, город Талдыкорган, микрорайон Жетысу, двухэтажное здание квартальной котельной№1 (всего 2 котла), произошел хлопок отопительного котла (причина устанавливается) с последующим разрушением оконных блоков (без горения). Всего в работе на момент происшествия работал один котел, на данный момент производится запуск резервного котла", - говорится в сообщении местных властей.

Жертв и пострадавших нет. Температура воздуха в Талдыкоргане сегодня - 11 градусов. Подача тепла на теплотрассе составляет 52 градуса, сообщили в акимате. По данным госоргана, рабочая температура будет восстановлена в течение часа.

Отмечается, что котельная отапливала 70 многоэтажных и 112 частных домов, а также восемь бюджетных организаций.