Взрыв произошел у российского посольства в Кабуле - СМИ

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

В Кабуле произошел взрыв рядом с посольством Российской Федерации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Росбалт . По предварительным данным, взрыв устроил у ворот здания террорист-смертник.

По сообщению Телеграм-канала Daily storm, взрыв у ворот здания предположительно устроил террорист-смертник. По данным местной полиции, все случилось в районе очереди на получение виз, когда сотрудник посольства вышел на улицу, передает издание. Сейчас район около посольства перекрыт. Кроме того, по информации Daily storm, как минимум два российских дипломата могли погибнуть во время теракта в Кабуле.