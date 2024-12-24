Взрыв прогремел в Турции: есть жертвы
Инцидент произошел на заводе в деревне Каваклы.
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В Турции на заводе, где производятся боеприпасы и взрывчатка, прогремел мощный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Это случилось на северо-западе страны.
"Погибли по меньшей мере 12 человек, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв произошел в 08:25 по местному времени, в настоящий момент пожар потушен", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел на заводе в деревне Каваклы, там производятся боеприпасы и взрывчатые вещества для гражданского использования. Начато расследование. Подозрений в совершении диверсии на данный момент нет. В результате взрыва часть здания завода обрушилась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что "глубоко опечален" смертью 12 человек. Глава государства выразил соболезнования их семьям.
Напомним, ранее пожарные предотвратили взрыв в частном доме в Астане.
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