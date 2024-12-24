В Турции на заводе, где производятся боеприпасы и взрывчатка, прогремел мощный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Это случилось на северо-западе страны.

"Погибли по меньшей мере 12 человек, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв произошел в 08:25 по местному времени, в настоящий момент пожар потушен", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на заводе в деревне Каваклы, там производятся боеприпасы и взрывчатые вещества для гражданского использования. Начато расследование. Подозрений в совершении диверсии на данный момент нет. В результате взрыва часть здания завода обрушилась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что "глубоко опечален" смертью 12 человек. Глава государства выразил соболезнования их семьям.

Напомним, ранее пожарные предотвратили взрыв в частном доме в Астане.