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Взрыв прогремел в турецком городе Шанлыурфа
На первом этаже шестиэтажного этажного жилого дома в турецком городе Шанлыурфа, расположенном недалеко от Сирии, прогремел взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Причина ЧП пока неизвестна
На место происшествия прибыли полицейские, пожарные, кареты скорой помощи и медицинские бригады. Пострадавшие госпитализированы.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı https://t.co/VkLDNVVPSZ pic.twitter.com/o9GPLnpglT— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 4, 2022
Сообщается также, что после взрыва обрушившееся жильё пришло в негодность.
Фото: Anadolu
Мэр района Акчакале Мехмет Ялчинкая сообщил журналистам, что взрыв произошел на самой оживленной улице района. Дело расследует полиция.
"Мы не исключаем, что это был террористический акт. Но это мог быть и взрыв, вызванный нарушением технологии строительства здания. Точная причина будет известна после проверки со стороны полиции и AFAD. Жертв нет. Жизни раненых ничего не угрожает. Их отправили в ожоговое отделение больницы, на данный момент мы разбираемся в ситуации. Мы рпиложим все усилия, чтобы осмотреть место происшествия, убрать обломки и привести улицу в порядок. В ближайшее время жизнь здесь вернётся в нормальное русло,"— заявил мэр.
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