Взрыв прогремел в турецком городе Шанлыурфа

Фото: Anadolu

На первом этаже шестиэтажного этажного жилого дома в турецком городе Шанлыурфа, расположенном недалеко от Сирии, прогремел взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Причина ЧП пока неизвестна

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные, кареты скорой помощи и медицинские бригады. Пострадавшие госпитализированы.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı https://t.co/VkLDNVVPSZ pic.twitter.com/o9GPLnpglT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 4, 2022

Сообщается также, что после взрыва обрушившееся жильё пришло в негодность.

Фото: Anadolu

Мэр района Акчакале Мехмет Ялчинкая сообщил журналистам, что взрыв произошел на самой оживленной улице района. Дело расследует полиция.