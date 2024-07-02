Взрыв прогремел в турецком городе Измир, есть погибшие

В турецком Измире в результате взрыва на первом этаже многоквартирного дома погибли пять и ранены 57 человек, передаёт BaigeNews. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Измир Сулеймана Эльбана сообщает информационное агентство Anadolu.

По имеющейся предварительной информации, примерно в три часа дня на первом этаже дома, где расположены ресторан и пекарня, взорвался промышленный газовый баллон. Взрыв был такой силы, что повредил еще 10 соседних домов. В самом здании поврежден фасад и квартиры этажами выше.

Пострадавших приняли четыре медицинских учреждения. Часть из них смогла добраться до больниц самостоятельно.

Турецкие власти начали расследование происшествия.