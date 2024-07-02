Взрыв прогремел в турецком городе Измир, есть погибшие
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
121Фото: © APA
В турецком Измире в результате взрыва на первом этаже многоквартирного дома погибли пять и ранены 57 человек, передаёт BaigeNews. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Измир Сулеймана Эльбана сообщает информационное агентство Anadolu.
По имеющейся предварительной информации, примерно в три часа дня на первом этаже дома, где расположены ресторан и пекарня, взорвался промышленный газовый баллон. Взрыв был такой силы, что повредил еще 10 соседних домов. В самом здании поврежден фасад и квартиры этажами выше.
Пострадавших приняли четыре медицинских учреждения. Часть из них смогла добраться до больниц самостоятельно.
Турецкие власти начали расследование происшествия.
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