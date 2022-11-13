Взрыв прогремел в центре Стамбула

Фото: архив AP Photo / Burhan Ozbilici

В Сети стали появляться первые снятые очевидцами видео с места взрыва в центре Стамбула. Всё произошло на туристической улице Истикляль, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по кадрам есть погибшие и пострадавшие. Толпа людей в панике разбегается с места происшествия. Причина взрыва уточняется. В том числе, правоохранительные органы рассматривают версию теракта.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что после взрыва, произошедшего около 16:20, на место были отправлены многочисленные бригады скорой помощи и пожарные. Силы безопасности оцепили район по периметру, людей эвакуируют.

Телеканл CNN Turk сообщил об 11 раненных и предварительно, нескольких погибших.