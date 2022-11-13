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Сегодня, 20:02
208
Взрыв прогремел в центре Стамбула
В Сети стали появляться первые снятые очевидцами видео с места взрыва в центре Стамбула. Всё произошло на туристической улице Истикляль, передаёт BaigeNews.kz.
Судя по кадрам есть погибшие и пострадавшие. Толпа людей в панике разбегается с места происшествия. Причина взрыва уточняется. В том числе, правоохранительные органы рассматривают версию теракта.
Турецкий телеканал NTV сообщает, что после взрыва, произошедшего около 16:20, на место были отправлены многочисленные бригады скорой помощи и пожарные. Силы безопасности оцепили район по периметру, людей эвакуируют.
Телеканл CNN Turk сообщил об 11 раненных и предварительно, нескольких погибших.
Видео: t.me/navideovidno
Видео: t.me/navideovidno
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