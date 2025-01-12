В Чехии погибли шесть человек после взрыва баллона с газом. Еще восемь человек пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу "Би-Би-Си".

Инцидент произошел вечером в субботу, 11 января, в одном из ресторанов города Мост на северо-западе страны. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан рассказал Чешскому радио, что в здании начался пожар после того, как в саду перед рестораном взорвался опрокинутый пропан-бутановый обогреватель. Полиция расследует произошедшее.

По данным СМИ, на момент взрыва в ресторане находилось около двадцати гостей. Еще десять были эвакуированы из соседнего многоквартирного дома.