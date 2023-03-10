Взрыв прогремел в Бангладеш, погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в результате взрыва в столице Бангладеш Дакке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CGTN. Спасательная операция к этому часу завершилась.

В пожарной службе уточнили, что число погибших может возрасти, поскольку еще 30 пациентов с тяжёлыми травмами проходят лечение в госпиталях.

Взрыв прогремел 7 марта около 16:45 в семиэтажном здании на территории столичного рынка. Причина до сих пор не установлена. По предварительной версии, это произошло из-за скопившегося газа. Полиция задержала трёх подозреваемых.