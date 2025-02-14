14 февраля в 00:25 на 12-м пути сортировочного парка станции "Астана" произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП на транспорте МВД РК .

Жертв нет, один человек получил легкие порезы руки.

"Угрозы для пассажиров и жителей близлежащих районов нет", - говорится в сообщении.

По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

На место происшествия незамедлительно выехало руководство департамента. Создана специальная оперативная группа, которая уже приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.