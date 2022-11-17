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Сегодня, 19:17
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Взрыв прогремел на СТО в Петропавловске
На станции техобслуживания в Петропавлоске произошёл взрыв газо-воздушной смеси. Пострадали девять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По информации пресс-службы ДЧС, предварительно причиной взрыва стала утечка из газобаллонного оборудования, установленного в легковом автомобиле.
После взрыва произошло возгорание и обрушение строительных конструкций.
"Площадь пожара составила 100 квадратных метров. С места происшествия госпитализированы девять человек, их личности и состояние устанавливаются. В ликвидации пожара задействовали 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Жертв нет", - сообщили в ДЧС.
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