Взрыв прогремел на СТО в Петропавловске

На станции техобслуживания в Петропавлоске произошёл взрыв газо-воздушной смеси. Пострадали девять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы ДЧС, предварительно причиной взрыва стала утечка из газобаллонного оборудования, установленного в легковом автомобиле.

После взрыва произошло возгорание и обрушение строительных конструкций.