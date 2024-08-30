Мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии в Германии

Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки Diehl Defenсe в Тройсдорфе недалеко от Бонна в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Двое рабочих получили серьёзные травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

На месте работают пожарные и спасатели — задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Представители концерна Diehl Defenсe подтвердил факт взрыва на территории компании.



Согласно предварительным данным полиции, взрыв мог стать следствием несчастного случая на производстве. Оба получивших серьезные ранения были доставлены в больницу кельнского района Мерхайм. Отмечается, что еще один человек пропал без вести. Кроме того, в результате взрыва пострадало одно из зданий в Тройсдорфе.



В мае на другом предприятии Diehl Defenсe в Берлине произошел крупный пожар. По данным страховой компании, причиной возгорания стала техническая неисправность. Позже впрочем появились публикации о возможной диверсии. Концерн Diehl является одним из производителей оборонной продукции, которую ФРГ поставляет в Украину. Самая известная такая продукция Diehl - системы ПВО IRIS-T.