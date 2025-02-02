В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, а затем прогремел взрыв, во время которого пострадали люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Mercury News.

Инцидент произошел на Shell Avenue.

По последним данным, при взрыве пострадали как минимум шесть сотрудников, четверо из них госпитализированы.

Журналисты узнали, что к взрыву и масштабному возгоранию привела утечка углеводородов. Только через три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции, отмечает СМИ.

В оповещении, разосланном в округе около 14:00, говорилось о "рекомендациях по охране здоровья населения" в связи с инцидентом и о том, что больше всего пострадают "люди с заболеваниями дыхательных путей".

В предупреждении, первоначально отправленном через систему экстренного оповещения округа около 14:00, компания сообщила об инциденте как о происшествии 2-го уровня, которое включает в себя утечку или потенциальную утечку опасных веществ, которая может привести к последствиям за пределами объекта и, возможно, к негативным последствиям для здоровья. Детям и пожилым людям было рекомендовано оставаться в помещении.

"Большинство людей не пострадают, — говорится в рекомендациях. — У некоторых людей в пострадавшем регионе может возникнуть раздражение глаз, кожи, носа или горла. Если у людей возникнет какое-либо раздражение, посоветуйте им зайти в помещение и промыть водой раздражённый участок тела".

За последний год на этом предприятии произошли несколько инцидентов с незапланированными выбросами, случайный выброс коксовой пыли и соглашение об урегулировании судебного спора с властями округа с помощью системы непрерывного мониторинга для обеспечения соблюдения стандартов качества воздуха.