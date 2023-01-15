Взрыв прогремел на химзаводе в Китае

Фото: скриншот с видео

На северо-востоке Китая, городском округе Паньцзинь, расположенном в провинции Ляонин, прогремел взрыв на химическом производстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьцзинбао".

Очевидцы засняли густой дым, который поднялся над местом аварии. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар.

СМИ пишут, что завод принадлежит компании "Panjin Haoye Chemical Co.Ltd", которая производит нефтяной кокс, пропан, пропилен и прочие химические продукты.

Местные власти направили на место инцидента спасателей и пожарных.

О количестве погибших и пострадавших издание не сообщает. Причины ЧП расследует полиция.