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скриншот с видео Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31
364
Фото: скриншот с видео

Взрыв прогремел на химзаводе в Китае

На северо-востоке Китая, городском округе Паньцзинь, расположенном в провинции Ляонин, прогремел взрыв на химическом производстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьцзинбао".

Очевидцы засняли густой дым, который поднялся над местом аварии. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар. 

СМИ пишут, что завод принадлежит компании "Panjin Haoye Chemical Co.Ltd", которая производит нефтяной кокс, пропан, пропилен и прочие химические продукты.

Местные власти направили на место инцидента спасателей и пожарных.

О количестве погибших и пострадавших издание не сообщает. Причины ЧП расследует полиция.

Видео: t.me/rt_russian
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#взрыв #Китай
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:31
364
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