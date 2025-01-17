Спасатели предотвратили потенциальный взрыв при тушении автомобиля и гаража в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В посёлке Кушмурун Аулиекольского района произошёл пожар в легковом автомобиле, огонь также охватил кровлю гаража. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Возгорание началось в подкапотном пространстве автомобиля, где было установлено газобаллонное оборудование, что создавало серьезную угрозу взрыва. Огнеборцы отбуксировали горящий автомобиль на открытое пространство и ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Спасателям также удалось предотвратить распространение огня на соседние гаражи и исключить риск взрыва. Пострадавших нет.

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