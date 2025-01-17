Взрыв при тушении пожара предотвратили в Костанайской области
Огнеборцы отбуксировали горящий автомобиль на открытое пространство и ликвидировали пожар.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спасатели предотвратили потенциальный взрыв при тушении автомобиля и гаража в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В посёлке Кушмурун Аулиекольского района произошёл пожар в легковом автомобиле, огонь также охватил кровлю гаража. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.
Возгорание началось в подкапотном пространстве автомобиля, где было установлено газобаллонное оборудование, что создавало серьезную угрозу взрыва. Огнеборцы отбуксировали горящий автомобиль на открытое пространство и ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Спасателям также удалось предотвратить распространение огня на соседние гаражи и исключить риск взрыва. Пострадавших нет.
Напомним, дом едва не взлетел на воздух в Жамбылской области.
Самое читаемое