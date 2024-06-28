Взрыв при пожаре на СТО предотвратили в Таразе
Сегодня, 01:16
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Сегодня, 01:16Сегодня, 01:16
57Фото: МЧС РК/Telegram
В Таразе спасатели вынесли четыре газовых баллона с территории СТО, где 27 июня произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
В городе на одной из станций технического обслуживания горел грузовой автомобиль. Сотрудники ДЧС ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
"С места пожара вынесено четыре газовых баллона. В результате пожара получил ожоги и доставлен в больницу работник СТО 1989 года рождения. Причина пожара устанавливается", — отмечается в сообщении МЧС РК.
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