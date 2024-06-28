Взрыв при пожаре на СТО предотвратили в Таразе

В Таразе спасатели вынесли четыре газовых баллона с территории СТО, где 27 июня произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

В городе на одной из станций технического обслуживания горел грузовой автомобиль. Сотрудники ДЧС ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.