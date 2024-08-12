  • 12 Августа, 10:59
  • BAIGENEWS

Взрыв предотвратили в Кызылорде

Сегодня, 10:51
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51
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Фото: МЧС РК

В Кызылорде в пристроенной к одному из торговых центров кулинарии произошел пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

По данным МЧС РК, площадь пожара составила 24 кв.м. 

В ходе тушения пожара из огня сотрудники МЧС вынесли 3 газовых баллона, 3 металлических бочки и 1 кислородный баллон, не дав им взорваться от воздействия высоких температур. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. 

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

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