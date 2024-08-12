Взрыв предотвратили в Кызылорде
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
42Фото: МЧС РК
В Кызылорде в пристроенной к одному из торговых центров кулинарии произошел пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
По данным МЧС РК, площадь пожара составила 24 кв.м.
В ходе тушения пожара из огня сотрудники МЧС вынесли 3 газовых баллона, 3 металлических бочки и 1 кислородный баллон, не дав им взорваться от воздействия высоких температур. Огонь ликвидирован, пострадавших нет.
МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
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