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Взрыв предотвратили в Костанайской области

Вчера, 10:55
АВТОР
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Взрыв предотвратили в Костанайской области Вчера, 10:55
Вчера, 10:55
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Сегодня, 15 августа, в городе Лисаковск произошло горение дачного дома, в ходе тушения которого огнеборцы вынесли из огня 27 литровый газовый баллон.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Жертв нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

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