Взрыв предотвратили в Костанайской области

Сегодня, 15 августа, в городе Лисаковск произошло горение дачного дома, в ходе тушения которого огнеборцы вынесли из огня 27 литровый газовый баллон.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Жертв нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.