  • 23 Января, 16:52
  • BAIGENEWS

Взрыв предотвратили пожарные в Шу

Сгорели несколько машин.

Сегодня, 16:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: МЧС РК

Четыре бокса сгорели на станции техобслуживания в Шу Жамбылской области. Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар и предотвратили взрыв, передаёт BaigeNews.kz

Удалось вовремя вынести два кислородных баллона и остановить распространение огня. 

Силами МЧС пожар потушен на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.

В результате пожара огнем уничтожены четыре легковых машины и микроавтобус.

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