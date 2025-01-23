Взрыв предотвратили пожарные в Шу
Сгорели несколько машин.
Сегодня, 16:41
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
48Фото: МЧС РК
Четыре бокса сгорели на станции техобслуживания в Шу Жамбылской области. Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар и предотвратили взрыв, передаёт BaigeNews.kz.
Удалось вовремя вынести два кислородных баллона и остановить распространение огня.
Силами МЧС пожар потушен на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.
В результате пожара огнем уничтожены четыре легковых машины и микроавтобус.
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