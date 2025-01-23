Четыре бокса сгорели на станции техобслуживания в Шу Жамбылской области. Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар и предотвратили взрыв, передаёт BaigeNews.kz.

Удалось вовремя вынести два кислородных баллона и остановить распространение огня.

Силами МЧС пожар потушен на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.

В результате пожара огнем уничтожены четыре легковых машины и микроавтобус.