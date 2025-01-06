  • 6 Января, 12:16
  • BAIGENEWS

Взрыв предотвратили пожарные в Астане

МЧС призывает автовладельцев не заставлять дворы машинами.

Сегодня, 11:00
АВТОР
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5-tv.ru Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: 5-tv.ru

В Астане в районе Сарыарка по ул. Желтоксан во дворе жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, в котором установлено газобаллонное оборудование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно ликвидировали горение и предотвратили возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС призывает автовладельцев не заставлять дворы машинами.

Напомним, семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.

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