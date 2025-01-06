В Астане в районе Сарыарка по ул. Желтоксан во дворе жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, в котором установлено газобаллонное оборудование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно ликвидировали горение и предотвратили возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС призывает автовладельцев не заставлять дворы машинами.

Напомним, семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.