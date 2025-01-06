Взрыв предотвратили пожарные в Астане
МЧС призывает автовладельцев не заставлять дворы машинами.
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
128Фото: 5-tv.ru
В Астане в районе Сарыарка по ул. Желтоксан во дворе жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, в котором установлено газобаллонное оборудование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оперативно ликвидировали горение и предотвратили возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
МЧС призывает автовладельцев не заставлять дворы машинами.
Напомним, семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.
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