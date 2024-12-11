Взрыв предотвратили пожарные в Алматы
Силами МЧС эвакуировано 4 кислородных 1 газовый баллона и легковой автомобиль.
Сегодня, 09:33
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Сегодня, 09:33Сегодня, 09:33
183Фото: МЧС РК
В г. Алматы по ул.Курильского произошло загорание отдельностоящего ангара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Силами МЧС пожар локализован за восемь минут с момента поступления вызова и эвакуировано 4 кислородных 1 газовый баллона и легковой автомобиль.
Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее при пожаре 20 человек эвакуировали в Шымкенте.
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