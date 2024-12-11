В г. Алматы по ул.Курильского произошло загорание отдельностоящего ангара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Силами МЧС пожар локализован за восемь минут с момента поступления вызова и эвакуировано 4 кислородных 1 газовый баллона и легковой автомобиль.

Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее при пожаре 20 человек эвакуировали в Шымкенте.