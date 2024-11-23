Взрыв печи в школе Абайской области: подача тепла восстановлена

О ситуации после взрыва печи в школе села Урджар рассказал акимат области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"22 ноября текущего года в результате выхода из строя котла автономной котельной средней школы имени Б. Момышулы в селе Урджар была произведена очистка территории от обломков. После чего во второй половине дня задействован резервный котёл и набраны необходимые тепловые параметры, что позволило оперативно восстановить подачу тепла. 23 ноября утром была осуществлена поставка и установка нового котла, а также параллельно восстановлена кровля здания котельной, повреждённая в результате аварии", – сообщается в пресс-релизе акимата региона.

В настоящее время в работе основной котел, резервный котел переведён на резерв. Теплоснабжение школы осуществляется в соответствии с температурным графиком, автономная котельная функционирует в штатном режиме, заверили в акимате области Абай.

Сообщалось, что при взрыве печи в школе один работник получил телесные повреждения. Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования.