ChatGPT был использован 37-летним Мэттью Ливелсбергером для планирования атаки, чтобы организовать взрыв возле отеля Trump International. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. По его словам, у полиции есть точные доказательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

"Это первый известный мне случай на территории США, когда ChatGPT использовался для помощи человеку в создании конкретного устройства", — сказал Макмахилл.

Ливелсбергер запросил у ChatGPT информацию о том, где купить элементы бомбы, как её собрать и привести в действие. По словам шерифа, Ливелсбергер в том числе уточнял у чат-бота количество взрывчатки, требовавшейся для взрыва.

Издание пишет, что в OpenAI (создатели ChatGPT) поспешили ответить, что их модели разработаны так, чтобы отказываться от опасных инструкций. В случае Ливелсбергера использованная им информация уже находилась в свободном доступе в интернете, а ChatGPT просто помог её подсветить. При этом, как заявили в компании, чат-бот предостерег от вредоносных и незаконных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что электромобиль Tesla взорвался около башни Трампа в США.