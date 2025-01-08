Взрыв около башни Тампа в США: подрывник использовал для подготовки ChatGPT
Такое заявление сделал шериф Лас-Вегаса.
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ChatGPT был использован 37-летним Мэттью Ливелсбергером для планирования атаки, чтобы организовать взрыв возле отеля Trump International. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. По его словам, у полиции есть точные доказательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
"Это первый известный мне случай на территории США, когда ChatGPT использовался для помощи человеку в создании конкретного устройства", — сказал Макмахилл.
Ливелсбергер запросил у ChatGPT информацию о том, где купить элементы бомбы, как её собрать и привести в действие. По словам шерифа, Ливелсбергер в том числе уточнял у чат-бота количество взрывчатки, требовавшейся для взрыва.
Издание пишет, что в OpenAI (создатели ChatGPT) поспешили ответить, что их модели разработаны так, чтобы отказываться от опасных инструкций. В случае Ливелсбергера использованная им информация уже находилась в свободном доступе в интернете, а ChatGPT просто помог её подсветить. При этом, как заявили в компании, чат-бот предостерег от вредоносных и незаконных действий.
Напомним, ранее сообщалось, что электромобиль Tesla взорвался около башни Трампа в США.
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