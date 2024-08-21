Взрыв на заправке предотвратили в Кокшетау

Взрыв на газозаправочной станции едва не произошёл утром в Кокшетау. Вовремя помочь успели спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"В районе северной промзоны Кокшетау в цеху одной из газозаправочных станций произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Существовала реальна угроза взрыва. За счёт оперативных и профессиональных действий огнеборцам удалось ликвидировать пожар в течение 15 минут", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.