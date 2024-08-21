  • 21 Августа, 21:54
  • BAIGENEWS

Взрыв на заправке предотвратили в Кокшетау

Сегодня, 20:54
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Взрыв на газозаправочной станции едва не произошёл утром в Кокшетау. Вовремя помочь успели спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"В районе северной промзоны Кокшетау в цеху одной из газозаправочных станций произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Существовала реальна угроза взрыва. За счёт оперативных и профессиональных действий огнеборцам удалось ликвидировать пожар в течение 15 минут", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

Жертв и пострадавших нет.

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