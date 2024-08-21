Взрыв на заправке предотвратили в Кокшетау
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
120Фото: ДЧС Акмолинской области
Взрыв на газозаправочной станции едва не произошёл утром в Кокшетау. Вовремя помочь успели спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
"В районе северной промзоны Кокшетау в цеху одной из газозаправочных станций произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Существовала реальна угроза взрыва. За счёт оперативных и профессиональных действий огнеборцам удалось ликвидировать пожар в течение 15 минут", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.
Жертв и пострадавших нет.
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