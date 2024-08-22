Взрыв на заправке едва не произошёл из-за загоревшегося авто в Алматы

Внедорожник загорелся на автозаправке в Алматы. Это едва не спровоцировало взрыв резервуара с топливом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

ЧП произошло в 16:48 на АЗС "Газпромнефть", расположенной на улице Аққайнар, 1/18.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение открытым пламенем авто Toyota Highlander на территории газозаправочной станции.

"Огонь успел перейти на газовую колонку, которая оплавилась от теплового воздействия, создалась угроза взрыва газового надземного резервуара объёмом пять кубометров", - уточнили в ДЧС.

В 17-00 пожар ликвидирован. Проведена проливка и охлаждение газового оборудования и резервуара.

Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС.