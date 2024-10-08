Взрыв на производстве произошел в Акмолинской области, есть пострадавший
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Начато досудебное расследование после взрыва на производстве в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
2 октября 2024 года в полицию Жаркаинского района поступила информация о том, что в приемный покой центральной районной больницы поступил 37-летний мужчина со множеством серьезных травм.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что около 17.00 пострадавший, находясь на территории одного из местных ТОО села Тасоткель, производил сварочные работы с прицепом ПТС-12 колесного трактора К-700. По данным, после завершения работ, он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. По информации, в это время и произошел взрыв бочки, из-за скопившихся внутри газов.
"По данному факту начато досудебное производство, проведены следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ "Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области" для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
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