Взрыв на производстве произошел в Акмолинской области, есть пострадавший

Начато досудебное расследование после взрыва на производстве в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

2 октября 2024 года в полицию Жаркаинского района поступила информация о том, что в приемный покой центральной районной больницы поступил 37-летний мужчина со множеством серьезных травм.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что около 17.00 пострадавший, находясь на территории одного из местных ТОО села Тасоткель, производил сварочные работы с прицепом ПТС-12 колесного трактора К-700. По данным, после завершения работ, он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. По информации, в это время и произошел взрыв бочки, из-за скопившихся внутри газов.