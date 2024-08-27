Взрыв на Омском НПЗ: Казахстан не останется без топлива

Как скажется на поставках топлива в Казахстан взрыв на Омском НПЗ? На этот вопрос ответил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В этом году в результате совместной работы нефтегазодобывающих предприятий, компании "КазМунайГаз", перерабатывающих организаций, министерства энергетики мы сформировали уникальный запас по всем видам топлива, то есть по всем видам бензина, авиакеросина, дизельному топливу. В целом, мы обеспечены минимум на месяц собственными запасами. Действительно, особенно в период повышенного потребления нефтепродуктов - это, как правило, либо посевные, либо уборочные работы - возрастает потребность Казахстана в дизельном топливе. Мы его импортируем из Российской Федерации. Никаких проблем, ограничений со стороны российских контрагентов в настоящее время нет. Все контракты выполняются в полном объёме", - сказал Саткалиев.

Он отметил, что в настоящее время рынок полностью закрывается за счёт производства внутренних нефтепродуктов. Более того, впервые за многие годы на всех заводах проводят капитальные и текущие ремонты в полном объёме. Уже завершили работы на Шымкентском и Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах.