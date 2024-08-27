Взрыв на Омском НПЗ: Казахстан не останется без топлива
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Как скажется на поставках топлива в Казахстан взрыв на Омском НПЗ? На этот вопрос ответил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В этом году в результате совместной работы нефтегазодобывающих предприятий, компании "КазМунайГаз", перерабатывающих организаций, министерства энергетики мы сформировали уникальный запас по всем видам топлива, то есть по всем видам бензина, авиакеросина, дизельному топливу. В целом, мы обеспечены минимум на месяц собственными запасами. Действительно, особенно в период повышенного потребления нефтепродуктов - это, как правило, либо посевные, либо уборочные работы - возрастает потребность Казахстана в дизельном топливе. Мы его импортируем из Российской Федерации. Никаких проблем, ограничений со стороны российских контрагентов в настоящее время нет. Все контракты выполняются в полном объёме", - сказал Саткалиев.
Он отметил, что в настоящее время рынок полностью закрывается за счёт производства внутренних нефтепродуктов. Более того, впервые за многие годы на всех заводах проводят капитальные и текущие ремонты в полном объёме. Уже завершили работы на Шымкентском и Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах.
"Планируем выйти с текущим ремонтом в Атырау в октябре этого года на месяц. При этом мы понимаем, что мы сформируем все необходимые запасы, чтобы казахстанцы не испытывали потребности в базовых нефтепродуктах. С омским заводом - это вопрос коммерческих поставок. Как правило, заключаются контракты с крупными компаниями, то есть с основными поставщиками нефтепродуктов. В случае дефицита в Казахстан привлекаются такие компании, как "Лукойл", "Газпромнефть". Пока с их стороны никаких проблем и ограничений в поставках на рынок Казахстана нет", - сказал министр.
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