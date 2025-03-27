Взрыв на АЗС в Туркестанской области: у пострадавших сильные ожоги
Как себя чувствуют пострадавшие при взрыве на заправочной станции в селе Жаушыкум.
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Уголовное дело завели после взрыва на газозаправочной станции в Туркестанской области. В результате ЧП погибли три человека. Еще двое находятся в больнице. Медики успокоили: жизни пострадавших вне опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Всё произошло в селе Жаушыкум Шардаринского района в минувшую пятницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в цистерну с газом врезался легковой автомобиль. Очевидцы бросились помогать сидевшим в авто людям. Газ тут же стал распространяться по округе, в какой-то момент воспламенился – и раздался мощный взрыв.
Два человека погибли на месте. Одного пострадавшего скорая успела довезти до больницы, но врачи оказались бессильны, он тоже скончался.
Еще двое мужчин обратились к медикам самостоятельно. У них ожоги, но за их жизнь специалисты уже не опасаются.
"У одного пациента ожоги локтя, предплечья, плеча справа. Площадь поражения – 15%. Он в состоянии средней тяжести. Второй пациент получил ожоги в области шеи. Его состояние также средней тяжести. Оба получают лечение после консультации с врачом", - прокомментировал замглавного врача Шардаринской центральной районной больницы Нургали Молдаханов.
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