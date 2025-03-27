Уголовное дело завели после взрыва на газозаправочной станции в Туркестанской области. В результате ЧП погибли три человека. Еще двое находятся в больнице. Медики успокоили: жизни пострадавших вне опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.



Всё произошло в селе Жаушыкум Шардаринского района в минувшую пятницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в цистерну с газом врезался легковой автомобиль. Очевидцы бросились помогать сидевшим в авто людям. Газ тут же стал распространяться по округе, в какой-то момент воспламенился – и раздался мощный взрыв.

Два человека погибли на месте. Одного пострадавшего скорая успела довезти до больницы, но врачи оказались бессильны, он тоже скончался.

Еще двое мужчин обратились к медикам самостоятельно. У них ожоги, но за их жизнь специалисты уже не опасаются.