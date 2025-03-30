Взрыв котла в бане Щучинска: погиб рабочий
Рабочий получил ожоги на 90% поверхности тела.
Сегодня, 06:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:38Сегодня, 06:38
113Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Щучинске от взрыва котла в бане погиб рабочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Тираж".
Это 64-летний местный житель, работавший в бане. Пострадавшего с ожогами 90% тела и переломом ноги доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей.
Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия, предварительно квалифицируя случившееся как производственную травму.