В Щучинске от взрыва котла в бане погиб рабочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Тираж".

Это 64-летний местный житель, работавший в бане. Пострадавшего с ожогами 90% тела и переломом ноги доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей.

Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия, предварительно квалифицируя случившееся как производственную травму.