  • 30 Марта, 07:06
  • BAIGENEWS

Взрыв котла в бане Щучинска: погиб рабочий

Рабочий получил ожоги на 90% поверхности тела.

Сегодня, 06:38
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:38
Сегодня, 06:38
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Щучинске от взрыва котла в бане погиб рабочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Тираж".

Это 64-летний местный житель, работавший в бане. Пострадавшего с ожогами 90% тела и переломом ноги доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей. 

Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия, предварительно квалифицируя случившееся как производственную травму.

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