Взрыв котельной в Костанайской области: пострадавший в тяжёлом состоянии
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В стабильно тяжёлом состоянии находится пострадавший при взрыве котельной в посёлке Амангельды Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Мужчину перевели в Аркалыкскую больницу, он находится под постоянным контролем медицинского персонала.
По информации районного акимата, в дома сельчан и административные здания начали подавать тепло. Для восстановления теплоснабжения из Костаная доставили блочно-модульную котельную. Это три котла и два циркуляционных насоса мощностью 11 киловатт.
"Установлена система отопления. С целью запуска системы отопления в квартирах начались объезды домов. Сейчас температура в квартирах 18-20 градусов", – сообщил аким Амангельдинского района Канат Кеделбаев.
Сообщалось, что на территории отдельно стоящей котельной произошёл разрыв котла с последующим обрушением здания. Из под завалов извлечён 55-летний мужчина. Котельная отапливала три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, Дом культуры). Взорвавшийся котёл в ней установили в 2022 году.
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