Вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал взрыв контейнера на железнодорожном вокзале в Астане, передает BaigeNews.kz.

Он пояснил, что контейнер, перевозивший электрооборудование, был из Европейского союза.

"В нем перевозилось оборудование – дизельный генератор. Произошел взрыв. Ведется расследование по установлению причин, что явилось источником взрыва", – сказал Ластаев на брифинге в правительстве.

Напомним, 14 февраля в 00:25 произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом. Жертв нет, один человек получил легкие порезы руки.

По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".